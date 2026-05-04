Ben Amics advierte a Cort que "les tendrán enfrente" si trata de "apropiarse" del Orgullo 2026 tras cancelar su verbena

Las portavoces de Ben Amics Jan Gómez y Tatiana Casado, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha dado definitivamente por cancelada su verbena del Orgullo LGTBIQ+ 2026 por la "inoperancia" del Ayuntamiento de Palma y les ha advertido que "les tendrán enfrente" si trata de "apropiarse" de los actos reivindicativos.

Así lo han indicado las portavoces de la entidad Jan Gómez y Tatiana Casado, en una rueda de prensa ofrecida este lunes para evidenciar el "maltrato institucional" que han sufrido "desde hace años" para organizar este evento.

Ambos han hecho un relato de los acontecimientos que han derivado en la suspensión de la verbena, que antes era coorganizada por el Ayuntamiento de Palma y Ben Amics, pero han resaltado que 2026 será el primer año en que esto sucede desde hace "como mínimo una veintena de años".

Gómez ha alegado que su organización "no va continuar salvando" a Cort en la organización del evento y ha recordado el caso de la exregidora del Ayuntamiento de Palma Sonia Vivas, que terminó cesada por la "oposición" a la "mercantilización" del Orgullo.

Casado ha señalado que esta decisión también responde al "desmantelamiento" de las políticas LGTBIQ+ a nivel municipal y autonómico, al tiempo de han acusado al Consistorio de "querer dejar caer al colectivo para encerrarles en el armario o arrinconarles", algo a lo que han avanzado que se opondrán.