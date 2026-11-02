Ben Amics critica el "desinterés" del Govern en los derechos de las personas trans un mes después de su denuncia

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha denunciado públicamente el "desinterés" del Govern en garantizar el derecho de las personas trans a una buena atención sanitaria un mes después de que esta entidad acusara de transfobia a la psicóloga de la Consulta de Identidad de Género (CDIG) del Hospital Universitario Son Espases.

En un comunicado, Ben Amics ha lamentado que no han recibido respuesta de la Conselleria de Salud, a la que pidieron una reunión cuando denunciaron los hechos, y ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "deje de mirar hacia otro lado".

Para la presidenta de la entidad, Tatiana Casado, al Govern "no le importa que personal sanitario trate a las personas trans como enfermas".

"Su desidia hacia el malestar expresado por casi 40 testimonios solo demuestra que les da igual incumplir la normativa estatal y autónomica", ha criticado.

La entidad ha remarcado que desde hace años la psicóloga de la Consulta de Identidad de Género (CDIG) de Son Espases "patologiza las vidas trans y esconde información deliberadamente a las personas que van, haciendo creerles que la única manera de conseguir hormonación es desde la CDIG o cuestionando sus identidades".

Según Ben Amics, tanto esta psicóloga como el IBSalut "se excusan" en que la consulta es voluntaria pero no dicen que, de hecho, las personas trans deben pasar por aquí para poder llegar a ser derivadas a endocrinología.

Casado ha remarcado que desde la entidad siguen trabajando en la recogida de testimonios y denunciando los "obstáculos sanitarios" que aseguran se encuentran las personas trans cuando llegan a la consulta. También ha urgido a la Conselleria a reunirse con Ben Amics para encontrar una solución.

La organización ha recordado que cualquier persona que necesite acompañamiento o quiera compartir su experiencia se puede acercar a la entidad y ha insistido en que "ninguna persona trans puede sufrir represalias para denunciar la transfobia del CDIG".