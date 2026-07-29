Ben Amics pide a Cort unos plazos administrativos "dignos" para planificar la 'revetla' del Orgullo y políticas LGTBIQ+

Reunión del alcalde de Palma, Jaime Martínez, con representantes de Ben Amics. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha reclamado al Ayuntamiento de Palma unos plazos administrativos "dignos" con los que planificar con meses de antelación la 'revetla' del Orgullo de 2027 y su conjunto de actividades, además de unas políticas municipales LGTBIQ+ "claras, estables y con recursos suficientes".

Estas han sido algunas de las reivindicaciones que ha trasladado el colectivo durante la reunión que ha mantenido con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la que le han pedido que "no se vuelva a repetir" la cancelación de este evento, como ha sucedido este 2026.

En un comunicado, la entidad ha considerado que la gestión municipal de este año ha supuesto un "punto de inflexión negativo" para una celebración que, durante más de 20 años, se ha construido "desde la colaboración entre las administraciones públicas y el movimiento asociativo".

"La pérdida de participación, la desaparición de buena parte de la programación comunitaria y el evidente malestar generado entre las entidades y ciudadanía evidencian que el modelo impulsado este año ha fracasado y ha terminado con el bloqueo de muchas de las celebraciones populares, como el aniversario del Bar Flexas, los 'sopars a la llesca' de Brunzit, o la batalla de Canamunt i Canavall de Orgull Llonguet", han apuntado.

Por eso, han subrayado que la respuesta de la ciudadanía y el desarrollo de los acontecimientos durante el Orgullo han demostrado que el problema, a su modo de ver, ha sido "mucho más amplio" y que Palma "no puede permitirse volver a afrontar una de sus principales celebraciones sociales desde la improvisación, la descoordinación y la falta de diálogo con quienes la hacen posible desde hace décadas".

Ben Amics ha recordado que ha organizado el Orgullo de Palma durante más de 20 años con gobiernos de diferentes signos políticos, siempre desde la "colaboración institucional" y al poner por delante "el interés general de la ciudad". "Nunca antes se había producido una situación como la vivida este año", han remarcado.

La entidad ha exigido a Martínez que el Ayuntamiento abandone definitivamente un modelo que "ha demostrado ser un fracaso" y que empiece a trabajar en el Orgullo 2027.

Por otra parte, han solicitado que se recuperen los talleres de PalmaEduca en materia de diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, para garantizar que "ningún criterio ideológico limite el acceso de los centros educativos a estos contenidos".

Asimismo, han planteado que se recupere la programación cultural eliminada del Orgullo de este año y una implicación "real" de los departamentos municipales competentes en comunicación, logística y coordinación para garantizar una organización profesional.

Ben Amics ha incidido en que la gestión del Orgullo de este año ha dado lugar a distintas actuaciones de control y fiscalización por las vías que corresponden. Por este motivo, la entidad ha avanzado que respetará el desarrollo de los procedimientos abiertos, al tiempo que defenderá los intereses del movimiento LGTBIQ+ y el derecho de Palma a recuperar un Orgullo "participativo, digno y a la altura de su historia".

Al encuentro han asistido el propio Martínez, la presidenta de Ben Amics, Tatiana Casado, el coordinador técnico de la entidad, Jan Gómez, y la teniente de alcalde de Igualdad y Participación Ciudadana, Lourdes Roca.

Desde el Ayuntamiento de Palma han explicado, en otro comunicado, que en la reunión se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la labor que desarrolla la entidad en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y en la que se han compartido impresiones sobre distintas iniciativas de sensibilización, inclusión y convivencia que se impulsan en la ciudad.

Martínez ha reiterado el compromiso de Cort con "el respeto, la igualdad y la no discriminación", al valorar el trabajo que realizan las entidades sociales para avanzar hacia una ciudad "más abierta, cohesionada e inclusiva".