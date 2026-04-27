Los beneficiarios de las ayudas sociales por la guerra del Consell de Mallorca deberán ingresar menos de 22.500 euros

Momento de la votación de la incorporación de los remanentes para las ayudas del Consell de Mallorca por la guerra de Irán. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los potenciales beneficiarios de las ayudas sociales para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán que el Consell de Mallorca prevé aprobar este martes deberán tener unos ingresos anuales inferiores a los 22.500 euros.

Es uno de los requisitos que se fijará para poder acogerse a estas prestaciones, que se suma a la exigencia de cinco años de residencia legal que ya se anunció la semana pasada.

Además, a la hora de conceder estas ayudas se priorizará a aquellas familias que tengan hijos a su cargo, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes de la institución insular.

La idea del equipo de gobierno liderado por Llorenç Galmés es llevar este paquete de medidas a un pleno extraordinario que, si no hay novedades, se celebrará la tarde del martes.

Lo que previsiblemente se aprobará con los votos del PP y de Vox es un paquete de 22,7 millones de euros --se ha incrementado respecto a los 17,5 millones previstos inicialmente-- procedentes de remanentes de tesorería, de los cuales nueve millones se convertirán en ayudas sociales que gestionará el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Esta partida se sumará a los 12,6 millones de remanentes aprobados a inicios de abril y a los 53,5 millones de euros en obra pública que ya estaban previstos en las cuentas de este año. Con todo, el paquete de ayudas rozará los 90 millones de euros y podría entrar en circulación a partir del próximo mes de mayo, una vez supere el trámite de exposición pública.