Bestard niega que la jornada de tiro al pichón en la que se soltaron miles de ejemplares agrave la emergencia cinegética

Archivo - Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025, en Labrada, Abadín, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha negado que la jornada de tiro al pichón celebrada en Felanitx a finales de septiembre y en la que se soltaron miles de ejemplares agrave la emergencia cinegética declarada por su departamento.

De este modo se ha expresado al ser preguntado al respecto en el pleno de este jueves por el portavoz de El PI, Antoni Salas, quien ha considerado que "es una incoherencia declarar una emergencia cinegética y no tener nada que decir sobre la suela de 2.000 ejemplares, de los cuales muchos seguro que se escaparon".

El regionalista ha advertido que las palomas "pueden ser muy nocivas para el patrimonio por la erosión de sus excrementos" y suponen un elevado gasto a los ayuntamientos de Mallorca que deben controlar su expansión.

"En los últimos años, la reproducción ha provocado un descontrol que llevó al Consell de Mallorca a declarar hace dos meses la emergencia cinegética", ha recordado.

Bestard se ha detenido principalmente en el número de palomas soltadas durante la jornada de tiro. "Yo no sé de dónde saca estos datos. Dice que fueron 2.000, pero yo le digo que no se ha equivocado tanto en su vida", ha dicho en su primera intervención.

No ha sido hasta el final de su segundo turno de palabra cuando ha asegurado que fueron 1.000 los ejemplares utilizados en la jornada, en la que participaron alrededor de un centenar de cazadores. Además, ha afirmado que no quedó viva ninguna ave que pueda ser perjudicial.

En ese contexto, ha desligado la emergencia cinegética declarada de cualquier tipo de suelta de ejemplares como la producida en Felanitx. "Hace diez años se prohibió el tiro al pichón y por culpa de la prohibición ha habido una plaga que hace diez años no existía", ha subrayado.