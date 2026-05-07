Bestard niega un uso indebido de coches públicos pero admite que no vigila si llevan rotulación y que aparca en su casa

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en la Comisión de Transparencia - EUROPA PRESS
PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha negado que haya hecho un uso indebido de los coches de su Departamento, aunque ha admitido que "no vigila" si "pone o no" la rotulación corporativa de la institución y que si su jornada "acaba tarde", lo aparca en su casa.
"La rotulación imantada se pone y se quita, reconozco que no vigilo si lo pongo o no, tengo parte de culpa", ha dicho este jueves en la reunión de la Comisión de Transparencia, en la que ha comparecido para dar explicaciones sobre un supuesto uso irregular de estos vehículos.
Bestard ha indicado que no tiene "necesidad" de utilizar los coches del Departamento con fines personales. No obstante, ha apuntado que si ha cogido alguno de los vehículos "ha sido porque tenía uno o varios actos relacionados" con su cargo.
"Si había un vehículo estacionado cerca de una carpa informativa de Vox era porque iba a dos actos en Manacor, una carrera en el hipódromo y un partido de vóley al que había sido invitado formalmente", ha añadido.