BiciPalma estrena seis nuevas estaciones en la ciudad, cinco de ellas en el litoral

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la presentación de la estación de Bicipalma de Sant Joan de Déu. - EUROPA PRESS

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado la tercera fase de ampliación de la red de BiciPalma con seis nuevas estaciones en la ciudad, cinco de ellas situadas en el litoral de la ciudad.

Estas nuevas estaciones se han instalado en el Hospital Sant Joan de Déu, Es Carnatge, Cala Gamba, Can Pastilla y Son Rapinya con un total de 150 bicicletas nuevas, todas ellas eléctricas, ha informado este viernes el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Martínez ha asegurado que, en concreto, la estación de Sant Joan de Déu era una demanda de los propios trabajadores del hospital y ha señalado que, una vez terminada la tercera fase de ampliación de la red de BiciPalma, Cort ya ha puesto en marcha la cuarta.

Según ha detallado, la última fase prevé la instalación de 18 nuevas estaciones de BiciPalma principalmente en la bahía de Palma, más concretamente en Paseo Marítimo y en Playa de Palma. Así, al final de la legislatura se estima que habrá más de 140 estaciones y cerca de 1.300 bicicletas operativas.