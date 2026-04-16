La Biennal B amplía su presencia al Casal Solleric y Sa Refinadora de Marratxí

Presentación de la Biennal B 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biennal B 2026 ampliará su presencia al Casal Solleric de Palma y a Sa Refinadora de Marratxí, que se sumarán a los espacios en los que se celebró la pasada edición, Es Baluard y La Misericòrdia.

La programación del evento cultural, que ha sido presentada este jueves por representantes del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y Es Baluard, incluye exposiciones y actividades en todos estos espacios.

Según han informado los tres organismos en sendos comunicados, el 30 de abril se inaugurará en el Casal Solleric una exposición de la artista madrileña Nuria Mora, quien ha estado trabajando en la Gerreria Pere Coll de Pòrtol para llevar a cabo este proyecto.

Es Baluard y el Casal Solleric coproducirán también la muestra colectiva 'A media lumbre', una iniciativa del IVAM de València que en Mallorca sumará una exposición individual de Teresa Matas en Sa Refinadora.

'A media lumbre' se expone actualmente en el IVAM y se despliega en diferentes territorios -València, Mallorca, Aragón y Cataluña- a través de exposiciones autónomas que se unen en un mismo marco conceptual.

Comisariada por Blanca de la Torre, reúne un conjunto de obras que dialogan con materiales y saberes históricamente considerados "artes menores", como la cerámica, el barro, la lana, los tejidos, los bordados y las fibras naturales. Cada sede activa la muestra desde su propio contexto, generando "resonancias específicas" sin perder la coherencia del conjunto.

En septiembre, la capilla de La Misericòrdia acogerá la exposición del artista y ceramista Joan Pere Català Roig. Por otro lado, en el patio se llevará a cabo la activación de 'Llengua de foc', una instalación textil de la artista Valeria Maculan en colaboración con Tèxtils Bujosa.

Concebida como dispositivo escénico, se desplegará mediante una acción coral vinculada a la tradición mallorquina, "integrando cuerpo, sonido y materia en una propuesta expandida". Esta 'performance' forma parte de la Colección de Es Baluard Museu, incluida en las adquisiciones recientes de ARCO 2026.

La consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha considerado que la Biennal B es "una apuesta estratégica para impulsar la cultura contemporánea desde una mirada territorial".

"Esta nueva edición, con una presencia reforzada, consolida un modelo de cooperación institucional que sitúa Mallorca como referente cultural y realza los vínculos entre arte, territorio y tradición", ha apuntado.

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha celebrado la colaboración del Casal Solleric y Es Baluard "tras una trayectoria en la que ambas instituciones no habían trabajado conjuntamente".

"Esta cooperación representa un avance significativo en la manera de articular políticas culturales en la ciudad, apostando por la suma de capacidades y la generación de proyectos compartidos", ha subrayado.

El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha destacado que para el municipio participar en la Biennal B "supone un reconocimiento al talento de los artistas y artesanos, así como a una manera de entender la creación profundamente arraigada al territorio, a los oficios y a la tradición".

"Que un espacio tan emblemático como Sa Refinadora forme parte de este proyecto refuerza nuestro compromiso con la cultura contemporánea y con la proyección del municipio más allá de su ámbito local", ha dicho.

El director de Es Baluard, David Barro, ha aplaudido el "paso decisivo en la consolidación de un modelo de colaboración institucional que entiende el museo como una plataforma abierta, en diálogo constante con su territorio".

"No solo se amplían los espacios de exhibición, sino también los contextos de producción y pensamiento, conectando prácticas contemporáneas con saberes tradicionales y comunidades locales", ha incidido.