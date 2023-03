Black Eyed Peas y Bad Gyal actuarán en el Mallorca Live Festival 2023

PALMA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Black Eyed Peas y Bad Gyal actuarán el próximo mayo en Calvià dentro del Mallorca Live Festival 2023, según ha anunciado este miércoles la organización del evento.

El trío de Los Ángeles, autor de éxitos como 'Where Is The Love?' y 'I Gotta Feeling', encabezará la segunda jornada del festival, el viernes 19 de mayo. Según ha puntualizado Mallorca Live Festival, será su primera fecha en España de 2023 y su primera visita a Baleares.

Por su parte, Bad Gyal, que repite en el festival, actuará el jueves 18 de mayo con su nuevo trabajo, 'La Joia'.

Black Eyed Peas y Bad Gyal se suman a un cartel del que ya se habían anunciado las actuaciones de The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras, Helena Hauff, Sven Väth (Cocoon), Carlangas, Yendry y Seun Kuti & Egypt 80, entre otros.

El festival ha anticipado que próximamente completará el listado con los últimos nombres y el anuncio de la fiesta del sábado.

La cita mallorquina volverá los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 al Antiguo Aquapark de Calvià. Los organizadores han recordado que, según sus estimaciones, la edición de 2022 promovió un impacto económico en la isla de 10,15 millones de euros, más un impacto indirecto de 8,6 millones de euros en los comercios y empresas locales.