Bodegas Baleares promocionan vinos de Mallorca, Ibiza y Menorca en la 'Paris Wine Week 2026'

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, (centro) junto a varios bodegueros baleares en la 'París Wine Week' de 2026.

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de bodegas de Baleares ha acudido a la feria del vino 'Paris Wine Week' para reforzar la proyección de los vinos de las Islas en el mercado internacional.

En total han sido 14 bodegas de Mallorca e Ibiza, junto con cinco de Menorca agrupadas bajo el paraguas de 'Vino Menorca', que participan en la 'Paris Wine Week 2026', reunidos en un espacio de 124 metros cuadrados financiado en un 90% por la Conselleria, con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) y en colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca.

Al encuentro también ha asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, quien ha destacado que la participación en el certamen "posiciona los vinos de Baleares en el mapa internacional y genera nuevas oportunidades de negocio para los productores, que pueden competir y crecer más allá de las Islas".

Según ha afirmado el conseller, este evento ofrece "una oportunidad única" para mostrar la calidad y diversidad de los vinos baleares ante importadores, distribuidores, sumilleres y tiendas especializadas.

Por su parte, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha añadido que "dar continuidad a la presencia en París es clave para valorar el retorno de la internacionalización de los vinos de Baleares y consolidar las Islas como referente vinícola de calidad".

Las bodegas participantes que representan a Baleares son: de la DO Binissalem, Finca Biniagual y Can Verdura; de VT Mallorca, Son Antem, Binigrau, Oliver Moragues, Can Xanet, Conde Suyrot, Mesquida Mora, Son Vich y Son Tortova; de la DO Pla i Llevant, Can Majoral, Miquel Oliver y Miquel Gelabert; de VT Menorca.

También, mediante la Asociación del Vino de Menorca, hay representación de cinco bodegas (Binifadet, Binitord, Son Cremat, Torralba y Torralbenc), y, por último, de VT Eivissa, Ojo de Ibiza.

La feria reunirá hasta este miércoles más de 6.000 expositores de 60 países y unos 60.000 profesionales procedentes de 155 mercados.