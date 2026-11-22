Bolaños pide el voto para que la izquierda se haga con el primer senador por Formentera: "Lo siento muy mío"- PSIB

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido el voto para que la coalición de izquierdas Formentera al Senat se haga con el primer escaño que la isla contará en la Cámara Alta.

Bolaños ha participado la mañana de este domingo en un acto de campaña electoral celebrado en el municipio de Sant Francesc acompañado por la candidata de la coalición, Neus Massanet, y de la 'número tres' de la lista del PSIB al Congreso, Milena Herrera.

"Tenía un interés especial de venir a Formentera, porque hemos logrado que tenga un senador propio. Y tengo que decir que siento muy mío este senador porque tuve el honor de negociarlo en nombre del Gobierno y del PSOE", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

El ministro ha celebrado que los socialistas "consiguieran torcer el brazo al PP, que no estaba convencido de que hubiera un senador en Formentera" y, por ello, ha pedido el voto para la coalición de izquierdas, de la que forman parte el PSIB, Sumar y Gent per Formentera.

De este modo, ha defendido, Massanet podrá "defender los intereses de Formentera y hablar como cualquier otro territorio del país" desde la Cámara Alta, algo que a su parecer será "fundamental" para avanzar en "políticas que beneficien" a la isla.

Entre otras cosas, ha destacado la importancia de que en el Senado haya una mayoría progresista para afrontar "el desafío de la vivienda". "Para que podamos aplicar la ley estatal de vivienda, que el Govern no hace, pero también políticas que estamos llevando a cabo para facilitar el acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler", ha subrayado Bolaños.

El plan de vivienda aprobado por el Gobierno, ha subrayado, "multiplica por tres" las partidas económicas destinadas al conjunto de Baleares. "El voto al PSOE es un voto para hacer políticas públicas para mejorar el acceso a la vivienda. Enfrente tenemos al PP y a Vox con su política, que es que el mercado funcione. Pero el mercado, en materia de vivienda, no funciona si no se interviene", ha defendido.

ALERTA DE LA LLEGADA DE "LA MOTOSIERRA"

En clave estatal, el ministro ha considerado que en los comicios del próximo 29 de noviembre la ciudadanía debe elegir "entre el estado del bienestar o la motosierra".

"Quien quiera motosierra, una agenda de recortes masivos o poner en riesgo el sistema público de pensiones, las bajas médicas, la subida del salario mínimo, la ley de eutanasia o tantos derechos que hemos conquistado, sobre todo las mujeres, tiene dos papeletas, puede votar indistintamente al PP o a Vox porque son lo mismo", ha apuntado.

El PSOE, ha contrapuesto, "representa el estado del bienestar, el futuro, seguir avanzando, no conformarse con las conquistas logradas y seguir en esta misma senda". "Por eso pedimos el voto como nunca. Son las elecciones de nuestra vida y pedimos una mayor participación que nunca", ha incidido.

Bolaños, más allá de apelar al voto progresista, también ha llamado a las personas "moderadas, templadas, sensatas, razonables y que estén indignadas con la oposición" a optar por la papeleta socialista. De este modo, ha considerado, el próximo domingo podrán "celebrar que España para a la ola ultra que representan el PP y Vox".

El ministro ha iniciado sus declaraciones con fuerte música de fondo, pues en ese momento sonaba 'Superestrella' de Aitana. "¿Lo hacemos con la música de fondo o esperamos a que la bajen un poquito? Esta fiesta no es nada comparado con la del 29 por la noche. Ya he dado el titular", ha bromeado.