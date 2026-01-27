Los bomberos atribuyen el desprendimiento mortal de Es Castell a las lluvias y la espesa vegetación

Archivo - Bomberos - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Bomberos de Menorca, Juanjo Franch, ha atribuido a las lluvias y a la espesa vegetación el desprendimiento en Es Castell (Menorca) de una roca de varias toneladas de peso que ha caído sobre una vivienda y ha matado a un hombre de 65 años.

La roca ha caído sobre la habitación del inmueble en la que se encontraba el fallecido y su pareja, una mujer de 62 años quien ha resultado herida de gravedad y se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado.

Los servicios de emergencias, según ha explicado Franch, están llevando a cabo labores de seguridad en la estructura del edificio de tres pisos y eliminando los escombros que han caído sobre el techo.

El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ha detallado que el matrimonio afectado vivía en la planta baja, mientras que en el primer y segundo piso residían algunos de sus hijos con sus respectivs familias.

Todos ellos han sido desalojados porque, según ha dicho el jefe de Bomberos, las imágenes captadas por el dron han detectado roturas en el acantilado que podrían provocar más desprendimientos.

Por este motivo se ha desalojado también a los vecinos de las casas colindantes y se trabajará para asegurar el acantilado y eliminar la vegetación existente.

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha tenido lugar sobre las 05.27 horas de este martes en una vivienda ubicada en el número 54 de la urbanización Cala Sant Esteve.

Un hombre de unos 65 años ha fallecido y una mujer, quienes han quedado atrapados, ha resultado herida tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre una vivienda.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del 061, Bomberos y Guardia Civil. A la llegada de los equipos de emergencia, los sanitarios han localizado a estas personas atrapadas bajo la roca.

La mujer herida, de unos 62 años de edad, ha sido rescatada en estado grave y trasladada al Hospital Mateu Orfila.