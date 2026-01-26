Los bomberos de Ibiza realizan hasta 119 salidas en las últimas horas por el temporal

El tejado de una nave que se ha volado con el viento, a 26 de enero de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press
IBIZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Parque Insular de Bomberos de Ibiza ha llevado a cabo 119 salidas debido al temporal de las últimas horas.
Según ha informado el Consell de Ibiza en un comunicado, los equipos han trabajado en incidencias como la caída de árboles y otros obstáculos en la vía pública, así como por desprendimientos de elementos urbanos.
El momento de mayor intensidad se registró este domingo a partir de las 21.00 horas, cuando un fuerte viento causó la acumulación de avisos.
Por tipologías, el grueso de las salidas corresponde a actuaciones por caídas de carteles, árboles o farolas, con un total de 57 servicios. También se han realizado colaboraciones con otros servicios.
El municipio donde se han realizado más salidas ha sido Santa Eulària con 37; seguido de Sant Josep con 34. En Sant Antoni se han contabilizado 23 salidas; en Ibiza un total de 13 y en Sant Josep, siete.
En la red viaria insular, los operarios han trabajado hasta las 05.00 horas retirando obstáculos y atención de puntos afectados en diferentes carreteras.