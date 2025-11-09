Bomberos de Mallorca interviene a este domingo en tres rescates

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Mallorca han intervenido a lo largo de este domingo en tres rescates.

Según han informado desde los Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, el primero de los sucesos ha ocurrido en torno a las 13.24 horas, en la zona del Puig Roig, donde un hombre de 65 años se ha encontrado indispuesto. Para este rescate se ha activado al parque de bomberos de Sóller y al helicóptero Milana, que ha trasladado al varón hasta el Hospital Universitario Son Espases.

El segundo rescate, en este caso de un hombre de 62 años en la zona del Puig de Galatzó (cerca de Coll des Carniceret), ha tenido lugar prácticamente una hora después del primero, en torno a las 14.26 horas. Para éste se ha activado también al parque de bomberos de Sóller y a la Milana, que igualmente ha trasladado al varón hasta el Hospital Universitario Son Espases.

Finalmente, el tercer rescate ha ocurrido sobre las 15.37 horas, en Ses Fonts Ufanes, donde un hombre ha caído en un torrente seco, presentando una posible fractura de costillas. La operación de rescate se encuentra en curso e interviene el Grupo de Rescate en Montaña (GRM) del parque de bomberos de Inca.