Bomberos de Mallorca participan en Madrid en una feria sobre seguridad y emergencias. - CONSELL DE MALORCA

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Bomberos de Mallorca, encabezada por el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha visitado la feria internacional de seguridad y emergencias Sicur celebrada en Madrid con el objetivo de conocer de primera mano las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a la gestión de emergencias.

La visita ha permitido a los representantes del cuerpo insular establecer contacto con empresas especializadas, fabricantes de equipamientos y responsables otros cuerpos de emergencia, así como explorar soluciones avanzadas en materia de prevención, intervención y coordinación operativa, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Durante la jornada, la delegación ha analizado nuevas herramientas y sistemas orientados a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, reforzar la seguridad de los efectivos y optimizar los protocolos de actuación en escenarios complejos.

En este marco, Bomberos de Mallorca continúa trabajando para implantar el servicio de drones, una herramienta que permitirá mejorar la visión aérea en grandes incendios y rescates, facilitar la localización de personas desaparecidas, evaluar riesgos en zonas de difícil acceso y reforzar la toma de decisiones en tiempo real durante las intervenciones.

La participación en Sicur se enmarca en la estrategia de modernización y mejora continua de Bomberos de Mallorca, con la voluntad de incorporar innovaciones que contribuyan a ofrecer un servicio público más eficiente, coordinado y adaptado a los nuevos retos en materia de seguridad y protección ciudadana.

MÁS RECURSOS Y MEJOR CAPACIDAD OPERATIVA

El año 2025 ha sido especialmente significativo en cuanto al refuerzo de medios y a la mejora de la capacidad operativa del cuerpo. En este sentido, destaca la consolidación del helicóptero sa Milana, presentado oficialmente el verano de 2025, que se ha convertido en una herramienta clave en rescates, incendios forestales, vigilancia preventiva y apoyo a operativos complejos.

En el ámbito de infraestructuras, durante el 2025 se ha continuado apostando de manera decidida por la construcción de nuevos parques de bomberos, como el de Santanyí, así como por la reconversión y modernización del parque de Manacor, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades operativas actuales y futuras.

Esta estrategia incluye también medidas de sostenibilidad, como la instalación de placas solares en el parque de Alcúdia, que permiten reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo energéticamente más eficiente.

NUEVAS INVERSIONES EN LA FLOTA Y EN LAS INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a las infraestructuras, el Consell de Mallorca renovará buena parte del parque móvil de los Bomberos de Mallorca durante el 2026.

Este 2026 se ha iniciado un plan de renovación de la flota de vehículos con más de 15 años de antigüedad. El objetivo es modernizar el parque móvil de los Bomberos de Mallorca y dotar el cuerpo de las mejores herramientas para poder atender cualquier emergencia.

Entre las unidades que se verán afectadas por este plan de renovación hay cuatro bombas urbanas ligeras, tres bombas rurales pesadas y varios furgones de salvamento. Este proyecto tiene un presupuesto de cinco millones de euros.

Este año también se destinarán cinco millones de euros al nuevo parque de bomberos de Santanyí. La novena instalación de los Bomberos de Mallorca tendrá una dotación permanente de un capataz y tres bomberos y permitirá reducir el tiempo de reacción en caso de incendio o de emergencia en la zona más septentrional de la isla. Además, el parque de bomberos estará dotado con diferentes tipos de vehículos como un vehículo autobomba rural pesada, un vehículo con bomba ligera urbana y un todoterreno.

El cuerpo de los Bomberos de Mallorca también adquirirá equipación de primera intervención para siniestras de gran alcance en condiciones meteorológicas adversas para todos los parques del Servicio (450.000 euros) y renovarán el vestuario de intervención (240.000 euros).