Bomberos de Mallorca rescatan a dos personas en el Camí de Coanegra

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de Bomberos de Mallorca han rescatado este domingo a dos personas, al parecer un hombre y una mujer, en el Camí de Coanegra, después de un operativo de búsqueda de cuatro horas.
Según han informado desde los Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, este domingo por la tarde, los Bomberos de Mallorca han activado los Grupos de Rescate de Montaña (GRM) de Inca y de Sóller, así como el helicóptero Sa Milana, para llevar a cabo un operativo de búsqueda y rescate en el Camí de Coanegra.
En un primer momento, se han revisado varias simas, puesto que la información facilitada por los testigos no era precisa. Sin embargo, Sa Milana ha conseguido localizar a dos personas dentro del torrente. Los equipos del GRM han iniciado el descenso por el torrente mientras se analizaban las opciones para extraerlas con seguridad.
El helicóptero de Bomberos de Mallorca ha dejado dos rescatadores en la zona y, posteriormente, ha trasladado dos más. Finalmente, los bomberos han llegado hasta las víctimas, al parecer un hombre y una mujer, que se encontraban en buen estado.
Las dos personas serán evacuadas a pie por el torrente y no ha sido necesaria asistencia sanitaria ni traslado en ambulancia.
Según han apuntado finalmente desde los Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, se prevé que en pocos minutos las dos víctimas salgan de la zona acompañadas por los equipos de rescate.