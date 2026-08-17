Los Bomberos de Mallorca rescatan a una excursionista tras desmayarse en el puerto de Sóller

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca.
Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 13:25
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PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un mujer que hacía una excursión en sa Torre Picada, en el puerto de Sóller, y ha sufrido un desmayo.

Los hechos, según ha informado el cuerpo de bomberos, han ocurrido sobre las 12.30 horas cuando se ha recibido el aviso de que una mujer necesitaba asistencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Sóller y el helicóptero Milana. La mujer ha sufrido un desmayo y los bomberos la han trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Son Espases.

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