Los Bomberos de Mallorca rescatan a tres personas

Los Bomberos de Mallorca, en un rescate. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a tres personas a lo largo de este viernes.

La primera intervención, según ha informado el cuerpo, ha sido sobre las 14.00 horas en la playa del Coll Baix, donde ha sido rescatada una mujer de mediana edad.

La segunda ha sido sobre las 15.30 horas y ha consistido en el rescate de un hombre en el parque natural de Llevant.

La tercera ha sido poco después, sobre las 16.30 horas, en el Puig de Galatzó. Ha sido rescatado un hombre de mediana edad.

Los Bomberos de Mallorca no han facilitado información acerca de los motivos de los rescates ni el estado en el que se encuentran las personas atendidas.