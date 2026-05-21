Bomberos de Palma y de Barcelona y el SAMU 061 realizan un simulacro de rescate en altura en la Catedral

Bomberos de Palma en Dalt Murada, frente a la Catedral - EUROPA PRESS

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Técnicos de los Bomberos de Barcelona han realizado este jueves una formación de rescate en altura en la Catedral de Mallorca, en la que han participado efectivos de los Bomberos de Palma, el SAMU 061 y personal de seguridad de la Seu.

Durante esta mañana, personal del cuerpo de bomberos de Palma y del 061 han seguido las indicaciones de los efectivos de Barcelona, un cuerpo especializado en rescates en altura y que han puesto fin a tres días de formación en Palma.

Según ha informado la Catedral en una nota de prensa, la sesión ha consistido en la atención de dos casos prácticos de personas con necesidad de asistencia sanitaria en las terrazas de la Seu.

El rescate se ha llevado a cabo desde dos puntos, en concreto, la fachada del Mirador (de 33 metros de altura) y la fachada principal de la Seu (44 metros).

Por parte de la Catedral, ha intervenido el director técnico administrativo de la Seu y responsable de seguridad, Joan Pastor.