Los Bomberos de Palma incorporan a su flota un nuevo camión ligero de 500.000 euros

Un nuevo camión ligero de 500.000 euros se incorpora a la flota de bomberos de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo camión ligero, que ha supuesto una inversión de 500.000 euros y está especializado en trabajar en calles estrechas, se ha incorporado al cuerpo de Bomberos de Palma.

Según ha explicado este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el camión tiene capacidad para acceder a las calles estrechas del centro de la ciudad e incorpora herramientas de nueva generación y tecnología para mejorar la actuación de los bomberos.

Martínez ha indicado que el vehículo permitirá actuar con más eficacia, rapidez y seguridad, así como mejorar el servicio a la ciudadanía. El alcalde ha indicado que esta acción se suma a la ampliación y mejora de las capacidades del servicio, que ha incorporado tres furgones y dos furgonetas logísticas.

CORT COMPRA EL PRIMER CAMIÓN DE BOMBEROS DE PALMA

A su vez, el alcalde ha presentado el que el primer camión de Bomberos de Palma, que ha sido restaurado por la familia de su propietario, Guillem Armengual, tras ocho años de trabajo, y adquirido por el Ayuntamiento.

Este camión fue la primera incorporación al cuerpo de bomberos de Palma en 1914, estuvo en actividad hasta la década de 1950 y siguió utilizándose durante un tiempo.

"El Consistorio ha hecho una apuesta por adquirirlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía con el objetivo de preservar la memoria del cuerpo de bomberos y poner en valor su trabajo a lo largo del tiempo", ha concluido.