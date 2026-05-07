Bomberos y técnicos apuntalan varias viviendas del edifico que sufrió un derrumbe el pasado lunes en Palma

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PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Palma han apuntalado por seguridad varias viviendas del bloque de pisos de la calle Sant Novici que el pasado lunes sufrió un derrumbe en un techo del octavo piso.

En concreto, este miércoles los bomberos y técnicos municipales visitaron el edificio para analizar el estado de todas las viviendas del bloque y se decidió apuntalar el piso inmediatamente inferior, según han informado fuentes del cuerpo de emergencias de los bomberos.

Igualmente, está previsto que este viernes se haga otro apuntalamiento en el sexto piso por seguridad. Los técnicos municipales están estudiando la situación y serán estos mismos los que determinarán las actuaciones necesarias.

Cabe recordar que este lunes el edificio de ocho plantas con 16 viviendas tuvo que ser desalojado después de que se desprendiera parte del techo sobre una de las viviendas, sin que hubiera heridos.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.00 horas en la calle Sant Novici y hasta allí se desplazaron la Policía Local, los Bomberos de Palma y Servicios Sociales. Los bomberos determinaron la evacuación de todos moradores.

Desde el Ayuntamiento de Palma confirmaron que el área de Servicios Sociales, inicialmente, ofreció una alternativa temporal a un total de diez personas afectadas por el desalojo, mientras que el resto se reubicarían en casas de familiares o algún conocido.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, señaló que el derrumbe pudo tener causas múltiples, aunque aseguró que la razón real se conocerá una vez terminados los informes técnicos.

Según apuntó, "cuando una estructura cede, suele ser por una heterogeneidad de problemas añadidos y no por uno solo". Aun así, indicó que los técnicos aún tienen que terminar el informe para establecer las causas del derrumbe del techo, que se saldó sin heridos.

"Ningún técnico municipal impide a nadie volver --a su domicilio-- si no es para garantizar su seguridad", explicó, antes de aclarar que la prioridad es determinar cómo de comprometida está la infraestructuras para que las familias "vuelvan cuanto antes a sus casas".

Los servicios sociales han ofrecido alternativas habitacionales a quienes no disponían de una segunda vivienda de manera temporal hasta que se trace un plan para resolver el problema.