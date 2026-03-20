Bonet, reelegido secretario general de PP de Palma

Archivo - El secretario general del PP de Palma, Javier Bonet, y su portavoz, Llorenç Bauzà, en rueda de prensa. - PP - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha sido reelegido como secretario general del PP local, según ha ratificado el Comité Ejecutivo del partido.

Así lo han anunciado este viernes los 'populares' en un comunicado, donde también han señalado que Llorenç Bauzá será portavoz del grupo municipal y Carmen Literas, coordinadora general.

Además, el nuevo comité ha incorporado la Vicesecretaría de Organización y Movilización, de la que se hará cargo Albert Abad, la Vicesecretaría de Comunicación, que tendrá al frente a María José Merino y se ha nombrado a Nacho Fernández como nuevo vicesecretario del área de Acción de Gobierno y Análisis Electoral.

Del mismo modo, Óscar Fidalgo estará a cargo de la Vicesecretaría de Programa de Gobierno y Comisiones Sectoriales y Lourdes Roca de la de Participación y Afiliación.

Por otra parte, se ha constituido un Comité Ético, que tendrá al frente a Marga Durán, un Comité Electoral, con Ana Roca a la cabeza y un Comité de Nombramientos, del que estará a cargo Javier Ureña.

Durante la sesión del pasado sábado, se reeligió a Jaime Martínez como presidente, del PP de Palma y se aprobó la designación de los presidentes y secretarios de las diez juntas de distrito, así como la incorporación de los 22 vocales que conforman la lista resultante del congreso.