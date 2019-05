Borrell: "Hay procedimientos establecidos, si se siguen Puigdemont estará en el Parlamento o no, depende"

Publicado 27/05/2019 20:08:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha explicado que tras los resultados de las elecciones europeas que permitirían al expresidente de la Generalitat de Cataluña y cabeza de lista de Lliures per Europa (Junts), Carles Puigdemont, entrar en el Parlamento Europeo "hay un procedimiento establecido y normas". "Si se siguen Puigdemont estará en la institución o no, yo no lo sé, dependen de la Administración los procedimientos electorales", ha aclarado.

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios antes de la inauguración de la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras que se celebra en Palma este martes y miércoles, y donde, asimismo, Borrell ha añadido que España aspira a tener un papel "importante" en las instituciones europeas y, de hecho, "hoy mismo Sánchez se ha reunido con el presidente de la república francesa para hablar de eso".