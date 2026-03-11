Botellón masivo en Palma: la Policía Local identifica a medio centenar de menores. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Actuación Preventiva (GAP) la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma han disuelto un botellón masivo en el Baluard del Príncep y que se ha saldado con la identificación de 68 jóvenes, 50 de los cuales eran menores de edad.

Según han explicado en un comunicado, la actuación se desarrolló el pasado 8 de marzo, cuando el 092 recibió el aviso y, a su llegada, las unidades policiales se encontraron con aproximadamente un centenar de jóvenes consumiendo alcohol en la vía pública.

En concreto, los agentes identificaron a 68 jóvenes, de los cuales 50 eran menores de edad y el resto tenían edades cercanas a los 20 años.

El balance de la intervención se saldó con 66 denuncias por infracción a la Ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica por consumo de bebidas alcohólicas; una denuncia por menosprecio a los agentes y tres denuncias a usuarios de patinetes por circular por zona peatonal o sin casco.

El consumo de alcohol por parte de menores de edad en espacios públicos se considera una infracción grave, han recordado. Estas conductas conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.

Se informó a los menores y a sus tutores sobre la posibilidad contemplada en la normativa municipal de condonar la sanción económica por la realización de un curso de concienciación.