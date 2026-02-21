Bravo (PP) insta a cambiar con urgencia un Gobierno "incapaz y corrupto" que empeora la vida de las familias

El vicesecretario del PP de Hacienda, Juan Bravo. - David de Haro - Europa Press

IBIZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado en Ibiza la urgencia de "cambiar a este Gobierno incapaz y corrupto", criticando que, en lugar de mejorar la vida de las familias, la empeora.

Durante la comida del PP de Ibiza, el 'popular' se ha referido también a la "voracidad fiscal del Gobierno" que, a su entender, "no conoce límites". "Desde que Sánchez llegó al poder, nos han subido más de cien veces los impuestos", ha reprochado.

La presidenta del PP balear y del Govern, Marga Prohens, ha recordado en su intervención que el Partido Popular de Ibiza abrió el camino al gobernar el único Consell en Baleares.

Tras repasar la gestión realizada en temas como vivienda o sanidad, ha asegurado que "de cada impuesto que suba Sánchez" su formación bajará otro.

"Nos han dejado solos en inmigración", ha criticado, a la vez que ha sostenido que Ibiza "se ha convertido en la puerta de entrada a Europa de la inmigración ilegal, con unos números que no se pueden permitir".

Según Prohens, en Ibiza "no cabe todo el mundo; cabe el que viene a trabajar, a contribuir". En este sentido, ha recordado que su partido defiende una inmigración legal y ordenada.

Sobre la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, la líder del Ejecutivo autonómico ha afirmado que las mujeres no quieren "vivir en cárceles de tela".