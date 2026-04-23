Brutal paliza en Ciutadella: un hombre acaba malherido y con el rostro acribillado a perdigonazos

Uno de los arrestados, conducido por agentes. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha detenido a tres personas, entre ellas un padre y un hijo, por propinar una paliza a un hombre, dispararle en la cara con una pistola de perdigones, y amenazarle con perros de raza peligrosa.

Los hechos ocurrieron, según han informado en nota de prensa, durante la madrugada del domingo al lunes, cuando varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional de Ciutadella fueron requeridas al detectarse una agresión en la puerta de un local de ocio.

Los agentes localizaron en el interior de un vehículo a un joven con el rostro ensangrentado, con numerosas heridas abiertas en la cara y en una oreja, con varios perdigones incrustados en el rostro.

Tras ser atendido por los sanitarios, el joven informó a los policías que había sufrido una agresión por parte de un grupo de hombres, señalando a dos de ellos como un padre y un hijo.

La víctima manifestó que inició una discusión en el interior del local con el agresor más joven por haberle acusado de robarle algún tipo de medicación.

Continuaron la discusión en la calle y el agresor más joven sacó una pistola de perdigones, apuntó a la víctima en la cara y disparó hasta en cinco ocasiones.

Posteriormente, el padre del agresor apareció en el lugar y junto con otro hombre continuaron agrediéndolo. El joven agredido aseguró que el padre le golpeó violentamente con una barra u objeto metálico en la cabeza y su acompañante le propinó patadas y puñetazos. La víctima relató que los presuntos autores llevaban dos perros de raza peligrosa que intentaron morderle.

Paralelamente, otra patrulla fue informada que los presuntos autores se encontraban cerca del lugar, lo que permitió interceptarlos. A pesar de que negaron su participación en la agresión, ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los agentes comprobaron que el hijo tenía en vigor una orden de alejamiento del padre, por lo que también fue detenido por quebrantamiento. Tras ser informados de los motivos de su detención, el hijo profirió insultos y amenazas contra los agentes.

Tras el traslado hasta dependencias policiales el joven agresor provocó daños en el vehículo policial y durante su ingreso en el servicio de seguridad, acometió contra uno de los agentes provocándole una luxación en un hombro.

La investigación continuó abierta hasta que se pudo comprobar la participación del tercer varón, que fue localizado por agentes de Policía Judicial de la Policía Nacional y detenido como presunto autor de un delito de lesiones.