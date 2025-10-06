Bucles magnéticos en las estaciones de ITV de Mallorca para mejorar la accesibilidad

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han instalado bucles magnéticos en todas las estaciones de la ITV de la isla para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, han presentado este lunes la instalación de este sistema que permite transmitir el sonido a los audífonos e implantes cocleares de las personas con discapacidad auditiva, eliminando el ruido de fondo y las interferencias, y garantizando una comunicación clara y efectiva con el personal de atención.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la institución para avanzar hacia la accesibilidad universal, después de haber implantado este mismo recurso en otros espacios, como los centros de atención a la ciudadanía del IMAS, las visitas guiadas al Palau del Consell o el Teatre Principal. La medida ha contado con la colaboración y el asesoramiento de las entidades sociales especializadas en el ámbito de la discapacidad auditiva.

Asimismo, el Consell de Mallorca y el IMAS continúan trabajando de la mano de las entidades sociales para avanzar hacia la accesibilidad universal y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de los servicios públicos en condiciones de equidad.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que esta medida es "un paso más hacia una Mallorca sin barreras, donde todas las personas puedan acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones".

Por su parte, Rubio ha remarcado que la ITV es un servicio público que todos los ciudadanos deben utilizar en algún momento, y ello considera esencial garantizar su accesibilidad para todos.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia global del Consell para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad, impulsada también a través de la puesta en marcha reciente de la Oficina de Promoción de la Autonomía Universal (OPAU) del IMAS, y mediante conciertos con las entidades de referencia de Mallorca.