¡Buenos días! Consulta la previsión del tiempo para hoy

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Mapa del tiempo para este sábado 26 de septiembre.
Mapa del tiempo para este sábado 26 de septiembre. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 26 septiembre 2026 10:04
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   PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Baleares un predominio del cielo poco nuboso con brumas y algunos bancos de niebla matinales en Mallorca y Eivissa.

   Por su parte, las temperaturas sufrirán pocos cambios, las nocturnas irán en ascenso en Menorca o en descenso en las Pitiusas.

   En Menorca, también cabe resaltar un viento moderado del norte que disminuirá por la tarde a flojo del este. En el resto del archipiélago, viento flojo de componente este con brisas débiles.

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