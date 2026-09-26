¡Buenos días! Consulta la previsión del tiempo para hoy

Mapa del tiempo para este sábado 26 de septiembre. - AEMET

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Baleares un predominio del cielo poco nuboso con brumas y algunos bancos de niebla matinales en Mallorca y Eivissa.

Por su parte, las temperaturas sufrirán pocos cambios, las nocturnas irán en ascenso en Menorca o en descenso en las Pitiusas.

En Menorca, también cabe resaltar un viento moderado del norte que disminuirá por la tarde a flojo del este. En el resto del archipiélago, viento flojo de componente este con brisas débiles.