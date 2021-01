Bunyola mantiene cerrada el área recreativa de Caubet fines de semana y festivos por la COVID

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bunyola ha decidido mantener cerrada el área recreativa de Caubet los fines de semanas y los festivos por incumplimientos de las normas de la COVID-19.

Según ha informado Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) este martes en un mensaje publicado en Twitter, recogido por Europa Press, "la Policía Local de Bunyola ha decidido mantener cerrada el área recreativa de Caubet fines de semana y festivos después de detectar incumplimientos de la normativa COVID-19". "El resto permanecerán abiertas", ha añadido.

Por este motivo, ha recordado a los ciudadanos que si van a las áreas recreativas solo se pueden reunir con convivientes, según la normativa vigente. Además, ha añadido, los fogones son comunitarios, de modo que si se comparten, ha de hacerse respetando las medidas sanitarias.

El Ibanat ha recordado, asimismo, que la norma de las 3Ms también se aplica al aire libre; los perros deben ir atados; no se permite guardar asiento colocando objetos personales; se puede hacer fuego siempre que no haya riesgo de incendio o esté prohibido expresamente; no se debe molestar a los demás con la música y hay que llevarse la basura y separarla en fracciones.

Todas estas medidas ayudarán, ha aseverado el Instituto, a cuidar de la salud de las personas y, también, de las áreas recreativas de Baleares.