Buscan a un hombre de 59 años desaparecido en Sencelles desde el 12 de enero - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición en Sencelles de un hombre de 59 años que fue visto por última vez el 12 de enero.

Se trata de Ramón G.M, mide 1,90 metros de altura, es de complexión gruesa, tiene el pelo castaño y los ojos azules, según la información facilitada por la asociación.

Cualquier información acerca de su paradero se puede poner en conocimiento de los servicios de emergencias (112), de la Guardia Civil (062) o en el teléfono 868286726.