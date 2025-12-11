Buscan a un hombre de 60 años desaparecido en Palma desde el 3 de diciembre

Cartel de SOS Desaparecidos para identificar al hombre desaparecido en Palma desde el 3 de diciembre. - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta para localizar a un hombre de unos 60 años desaparecido en Palma desde el pasado 3 de diciembre.

El hombre responde al nombre de Julián, mide 1,91 metros, tiene una complexión delgada, el pelo castaño oscuro, la perilla canosa y los ojos marrones, según ha informado SOS Desaparecidos a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

La última vez que se le vio vestía abrigo color azul marino con rayas rojas, chaqueta verde, sudadera con capucha verde, pantalón chándal negro, calzado color blanco y calcetines grises.