Cartel del desaparecido. - CNDES

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado de la desaparición de un hombre de 73 años que fue visto por última vez este domingo en Palma.

Según la información difundida por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, se llama J. Jesús S.R..

Es de constitución delgada, mide 1,65 metros de altura, tiene los ojos de color marrón y el pelo castaño.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091), la Policía Local de Palma (092) o la Guardia Civil (061).