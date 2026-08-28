Buscan a un hombre desaparecido en Inca desde hace un mes - CNDES

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado de la desaparición de un hombre en Inca que fue visto por última hace un mes, el 28 de julio.

Según la información difundida en redes sociales por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, el hombre responde al nombre Antonio R.M.

Tiene 36 años y mide 1,70 metros de altura. Tiene los ojos marrones y el pelo negro.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062).