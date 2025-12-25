Buscan a un hombre que necesita medicación desaparecido desde Nochebuena en Palma

Cartel de la persona desaparecida. - CNDES

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha alertado de la desaparición de un hombre que necesita mediación, a quien se le perdió la pista el miércoles, día de Nochebuena, en Palma.

El hombre, según los datos facilitados por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, tiene 36 años y responde al nombre de Daniel Alejandro F.A.

Mide 1,65 metros de altura, pesa 65 kilos, es de complexión delgada y tiene tanto el pelo como los ojos de color negro.

En el momento de su desaparición vestía un chándal de color gris y un chaquetón de color amarillo fluorescente.

Cualquier información acerca de su paradero se ruega trasladarla a la Policía Nacional (091) o al 112.