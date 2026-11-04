Buscan a una joven desaparecida en Eivissa

Sucesos.- La Policía Nacional detiene a otro joven por el asalto a un octogenario en Palma y otros robos - EDUARDO PARRA/EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de una joven de Eivissa, Sofía Ribas Marí, ha denunciado su desaparición el pasado 26 de octubre.

Según han destacado a través de las redes sociales, la última vez que la vieron fue aquel día sobre las 15.00 horas.

La joven tiene 26 años, mide 1,60 y pesa unos 65 kilos. Tiene el pelo castaño, lleva gafas y tiene una serpiente tatuada en uno de sus antebrazos de color rojo.

La familia ha denunciado los hechos y ha pedido colaboración ciudadana para dar con ella.