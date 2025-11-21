Buscan a un joven desaparecido en Lloseta desde este jueves

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un joven de 21 años en Lloseta que fue visto por última vez este jueves.

El joven responde al nombre de Edgard R.S., mide entre 1,60 y 1,75 metros de altura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos entre marrones y verdes, según la información facilitada por la asociación.

La última vez que fue visto vestía una chaqueta Adidas azul y gris y unas zapatillas negras y blancas.

Cualquier información acerca de su paradero se puede poner en conocimiento de los servicios de emergencias (112), de la Guardia Civil (062) o en el teléfono 868286726.