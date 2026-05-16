Buscan a una mujer desaparecida en Mallorca desde hace tres días

Buscan a una mujer polaca desaparecida en Mallorca desde hace tres días - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de una ciudadana polaca de 33 años que fue vista por última vez el pasado miércoles en Mallorca.

La, según la información facilitada por la asociación, responde al nombre de Anna Wilska. Mide 1,75 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo oscuro con reflejos claros y los ojos azules.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser reportada a los servicios de emergencias (112), a la Guardia Civil (062), a la Policía Nacional (091) o al teléfono 868286726.