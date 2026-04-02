La búsqueda de la condenada por tirar a su bebé a un contenedor: semanas a la fuga frustradas por la presión policial

1074832.1.260.149.20260402110044 Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presión policial empujó a la mujer condenada a prisión permanente revisable por matar a su bebé arrojándola a un contenedor en Porto Cristo a abandonar su escondite tras dos semanas fugada.

La mujer fue arrestada la noche de este miércoles en Manacor fruto de una investigación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, según informaron ambos cuerpos.

Junto a dos tíos de la víctima, la ahora detenida fue juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Baleares el pasado marzo por la muerte del neonato en noviembre de 2023.

El día 22 se emitió un veredicto de culpabilidad, pero la mujer fue la única de los tres que no se presentó ante el tribunal y se dictó una orden de busca y captura en su contra para su ingreso en prisión.

Fue entonces cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil abrieron una investigación conjunta para tratar de dar con su paradero, que se ha prolongado durante dos semanas.

Los agentes, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, la localizaron en las proximidades de la localidad de Montuïri.

Establecieron un dispositivo de vigilancia que se prolongó durante aproximadamente 48 horas y, al sentir la presión policial, la condenada decidió salir de su escondite para desplazarse hasta Manacor.

Los investigadores la siguieron hasta allí, el mismo municipio donde arrojó a su bebé recién nacida a un contenedor y le causó la muerte, y la detuvieron en virtud de la orden judicial.

Está previsto que la mañana de este jueves pase a disposición de un juzgado de Manacor y, según las citadas fuentes, previsiblemente se decretará su ingreso en prisión ante el riesgo de que vuelva a darse a la fuga.

LA ABOCARON A "UNA MUERTE SEGURA"

Los hechos tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaba junto a los otros dos condenados.

Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.

En su sentencia, la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial sostuvo que su conducta "estuvo guiada por el desafecto y el deseo de poner fin a la situación", ya que pudo solicitar la presencia de una ambulancia para ser trasladada a un hospital.

Por lo tanto, consideró demostrado que pretendían "desembarazarse" de la bebé y llevaron a cabo todos los actos que tuvieron a su alcance para conseguir su propósito. "Abandonar a una neonata prematura en un contenedor de basura, dejándola a su suerte, con una climatología adversa, supone abocarla a una muerte segura", subrayó.

La magistrada concluyó respecto a la madre y su cuñado que "pretendían provocar la muerte de la neonata" y apuntó a un ánimo "particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero".