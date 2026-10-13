La cabalgata con el carro triunfal de Santa Catalina Tomàs reunirá a unas 900 personas y 30 agrupaciones

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, presenta la programación de los actos con el carro triunfal de Santa Catalina Tomàs a sus espaldas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabalgata con el carro triunfal de Santa Catalina Tomàs, organizado por el Consell de Mallorca, el Obispado de Mallorca y la Canónica de Santa Magdalena, reunirá este sábado en torno a 900 personas y 30 agrupaciones

El Consell de Mallorca ha señalado este martes en un comunicado que la fiesta llega este año con la declaración de las cabalgata en honor a Santa Catalina Tomàs como bienes de interés cultural inmaterial de Mallorca.

El carro triunfal de Palma es el más antiguo de Mallorca. Tiene su origen en las fiestas que se organizaron en 1792 por la beatificación de la religiosa de Valldemossa (1531-1574).

Entonces, el Gran i General Consell promovió el desfile porque en 1625 había impulsado la causa de canonización, que culminó en 1930. Este vínculo explica la relación continuada del actual Consell de Mallorca con una cabalgata, que es un desfile cívico de homenaje a una figura religiosa.

La 'beateta' de este año será Emma Martínez González. En la cabalgata está confirmada la representación de 18 municipios como Palma, Binissalem, Consell, Sóller, Valldemossa, Muro, Porreres, Selva, Vilafranca de Bonany o Pollença.

Desfilarán más de 30 agrupaciones entre bandas de música, grupos de 'xeremiers', agrupaciones folclóricas, grupos de gigantes, carrozas, representaciones de figuras históricas y religiosas vinculadas a Santa Catalina Tomàs, carretas engalanadas, los ministriles del Consell de Mallorca y el carro triunfal. La Banda Municipal de Música de Palma cerrará el desfile.

Habrá también una colaboración especial de los gigantes 'xeremiers' del Ayuntamiento de Palma y de la Coral Sant Jaume. La coral interpretará 'Sor Tomasseta' en el pasacalles de la mañana, frente a la iglesia de Sant Jaume, y cantará 'La Balanguera' para cerrar la cabalgata.

PROGRAMA DE ACTOS

Este viernes, 16 de octubre, a las 19.00 horas se presentará a la 'beateta' en la iglesia de Santa Magdalena y, a las 19.30 horas, habrá una catequesis sobre Santa Catalina Tomàs para niños.

El sábado, 17 de octubre, a las 10.00 horas habrá un pasacalles alrededor del monasterio de Santa Magdalena. Una hora más tarde se celebrará una eucaristía a la que asistirá la 'beateta' acompañada de ángeles y 'payeses'.

El gran acto tendrá lugar a las 18.30 horas, cuando el carro triunfal de Santa Catalina Tomàs recorrerá las principales calles del centro de Palma. Partirá desde la plaza del Hospital y llegará hasta la plaza de Santa Magdalena, pasando por la Rambla, calle de la Riera, calle Unió, plaza del Mercat, Vía Roma o calle del Jardí Botànic.

Al finalizar el recorrido, habrá una ofrenda floral y veneración del cuerpo de Santa Catalina Tomàs.