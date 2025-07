'Con cabeza sí, de cabeza no', la campaña para prevenir lesiones medulares por zambullidas imprudentes

PALMA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas de Baleares (Aspaym) ha lanzado la campaña de sensibilización 'Con cabeza sí, de cabeza no' para prevenir lesiones medulares por zambullidas imprudentes.

El objetivo de la campaña, que ha sido presentada este viernes en la playa de Ciudad Jardín, es advertir sobre el riesgo de sufrir lesiones medulares irreversibles por zambullidas imprudentes, una causa frecuente de discapacidad grave durante los meses de verano, especialmente entre hombres jóvenes.

La asociación ha señalado en una nota de prensa que según el último balance del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, durante el verano de 2023 se registraron tres ingresos hospitalarios por lesiones medulares provocadas por zambullidas, todos ellos hombres de 25, 46 y 55 años procedentes de Alicante, Valladolid y Madrid.

En los tres casos, las lesiones se produjeron en la zona cervical, dos de ellas derivaron en tetraplejias completas. Se trata, han agregado, de lesiones que cambian la vida de las personas jóvenes y que se podrían haber evitado.

Desde Aspaym han advertido que tirarse de cabeza en zonas desconocidas o de poca profundidad es la causa más común de estas lesiones. Un error de cálculo, una decisión impulsiva o el desconocimiento del entorno pueden provocar un impacto directo contra el fondo, con fracturas cervicales y daños irreversibles en la médula espinal.

El usuario de Aspaym Baleares Toni Balaguer, afectado con lesión medular por zambullida, ha explicado su caso durante la rueda de prensa para concienciar sobre los riesgos de las zambullidas imprudentes.

"Estoy aquí para concienciar a la gente sobre los peligros de las zambullidas. Fui víctima de una zambullida en una piscina hace ocho años, durante un cumpleaños. Teníamos unos flotadores donuts y me tiré de cabeza sin manos y me fui contra el suelo, choqué contra el fondo, no me rompí la nariz, que es lo normal en estos casos. En ese momento ya supe que me había quedado tetrapléjico, no podía moverme, no podía salir a la superficie, me quedé boca abajo, casi me ahogo", ha expuesto.

A partir de ese momento, ha relatado, estuvo más de un mes en la UCI y dos meses más en planta. Luego lo trasladaron al Instituto Guttmann de Badalona donde estuvo cerca de otro año en rehabilitación intensiva y, después, estuvo 13 meses en San Juan de Dios en Palma.

Igualmente, Balaguer ha destacado al apoyo de la asociación que "hace todo lo posible" para que se sietnan "lo mayor arropados posibles". "Su apoyo es fundamental para nosotros y nuestras familias", ha agregado.

Balaguer ha insistido en que quiere que su historia sirva de advertencia: "En un segundo, la vida puede cambiar por completo, por eso es tan importante el lema de nuestra campaña: "Tírate con cabeza, pero no de cabeza".

La asociación ha destacado cinco pautas esenciales como medidas de prevención antes de lanzarse al agua. En concreto, conocer la profundidad, hacer una entrada cauta, mantener una supervisión adecuada, evitar el alcohol y asegurarse de que hay señalización clara en piscinas y zonas públicas.