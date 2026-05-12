Cabrer apunta que el convenio autonómico del 0-3 estará "atado" por un acuerdo estatal "con muchos problemas"

Concentración de las educadoras de las 'escoletes' por la jornada de huelga general en el sector. - EUROPA PRESS

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha sostenido que un futuro convenio autonómico de la educación 0-3 nacería "atado" por el convenio estatal, que ha indicado que tiene "muchos problemas.

Esta es la postura que ha defendido la representante del Govern al ser consultada por la diputada del PSIB Amanda Fernández, por la situación en la que se encuentra la negociación del convenio sectorial, que la semana pasada organizó una huelga a nivel estatal.

Cabrer ha indicado que es una cuestión que "preocupa" y "ocupa" al Govern, al tiempo que ha puesto en valor el convenio firmado para las 'escoletes' de gestión indirecta, con salarios que habrían pasado de los 1.200 a los 1.8000 euros.

De este modo, ha señalado que su implicación es "sincera, justa y se demuestra" con la reunión que han convocado para el 25 de mayo entre sindicatos y patronales, en las que su Conselleria y la de Educación y Universidades harán de mediadoras.

Además, ha remarcado que la huelga era a nivel nacional por un convenio estatal que "no permite" abordar ciertos aspectos, en los que ha subrayado que las educadoras pretenden negociar.

Fernández le ha pedido a la consellera que pregunte a las maestras --algunas han estado presentes este martes en el Parlament-- cuántas cobran los sueldos que ha citado. Igualmente, le ha señalado que su trabajo es "vocacional" pero ha incidido en que con la vocación "no se llega a final de mes".