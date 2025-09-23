Cabrer asegura que en el expediente de Riera "no ha prescrito nada"

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en rueda de prensa - CAIB

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha indicado que en el expediente sancionador a la consellera insular del PP Núria Riera por absentismo laboral "no ha prescrito nada".

De esta manera, ha defendido el procedimiento sancionador impulsado por el Govern contra esta representante y funcionaria de la comunidad autónoma, al ser consultada por la diputada del PSIB Mercedes Garrido por la supuesta falta de diligencia en este asunto.

Cabrer ha apuntado que ella asumió su cargo el pasado 12 de julio y el día 25 firmaba el informe sancionador elaborado por "funcionarios asépticos, técnicos y profesionales", sin que "haya caducidad del expediente, ni nada".

Garrido le ha reprochado a la consellera que haga bandera de la lucha contra el absentismo laboral en la empresa privada, mientras "tapa las vergüenzas" de Riera "con una amonestación".

((Habrá ampliación))