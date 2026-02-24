Cabrer califica de imposición ideológica la subida del salario mínimo: "Gobernar no es imponer"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha calificado este martes de imposición ideológica la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

"Gobernar no es imponer", ha afirmado la consellera en el pleno del Parlament, después de que el diputado del PSIB Llorenç Pou, que le ha preguntado si cree que no es asumible la subida del SMI.

El socialista ha acusado a la consellera de "dejar a los pies de los caballos" a los más débiles y de "escoger a los empresarios" cuando tiene que escoger entre ellos y los trabajadores.

La consellera, por su parte, ha reivindicado que Baleares ha sido la CCAA con una mayor subida salarial por convenio, con un seis por ciento de media. "Cuando se pacta los resultados llegan. Ustedes quieren imponer la subida del SMI y quieren imponer la reducción de jornada", ha añadido, al tiempo que ha acusado al Gobierno central de dinamitar el diálogo social.