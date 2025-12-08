Cabrer comparece por primera vez en el pleno para explicar las políticas de empleo

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, comparece este martes en el pleno, por primera vez desde que asumió el cargo en verano, para dar cuenta de las políticas de empleo.

Lo hará, a petición del PSIB, en un pleno que arrancará a las 10.00 horas con el debate de las preguntas de control a los miembros del Ejecutivo sobre lengua, salud o vivienda, y con la ausencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que viaja a Bruselas para participar en el Comité Europeo de las Regiones.

La oposición preguntará también a los consellers sobre turismo, movilidad, el cumplimiento de las leyes del Parlament y de los objetivos del Govern de 2025, así como sobre los efectos del rechazo del Parlament al techo de gasto en la gestión del Ejecutivo de 2026.

Sobre esta cuestión, la pasada semana el 'popular' Sebastià Sagreras, subrayó que los presupuestos que se prorrogarán son del pasado julio y que la previsión es sacar adelante todas las iniciativas y leyes, ya sea con el apoyo de Vox o de otros grupos.

De su lado, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, advirtió al PP y al Govern que "las tomaduras de pelo tienen un límite" y "las mentiras las patas muy cortas", tras ser preguntada por la posibilidad de llegar a acuerdos con los 'populares'.

La sesión de este martes llega, en todo caso, a los pocos días de que el Consell de Govern haya aprobado un nuevo decreto de aceleración de proyectos estratégicos, ahora pactado en su totalidad con Vox para asegurarse la convalidación, después de que los de Santiago Abascal lo tumbarán en el Parlament el pasado 30 de septiembre.

COMPARECENCIA DE CABRER

Cabrer, en su comparecencia, deberá explicar a petición del PSIB-PSOE, el incumplimiento de tres puntos de una moción aprobada que instaban al Govern a solicitar al Gobierno la adhesión del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) al programa que permite ampliar la plantilla del SOIB con 53 nuevas plazas estructurales de orientadores laborales.

La moción aprobada pedía además al Ejecutivo balear que cubriera de forma urgente la plaza de director de las oficinas del SOIB de Sant Antoni y Santa Eulària des Riu, así como la de director insular de Ibiza y Formentera.

También en la sesión plenaria de este martes se debatirán varias proposiciones no de ley (PNL) relativas al Centro Bit de Menorca, a la enfermedad del Noma y a la adopción de medidas para la prolongación y mejora de la jubilación activa de los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y pediatras.

El PSIB-PSOE interpelará a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, sobre la situación de la residencia de Formentera y se debatirá una moción, también presentada por parte de los socialistas, en materia de vivienda.

Antes del pleno, a las 09.30 horas, hay previsto un acto institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.