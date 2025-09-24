Cabrer realiza su primera visita institucional a Ibiza y conoce las necesidades de las oficinas del SOIB en la Isla

La consellera Cabrer durante una visita a una oficina del SOIB de Sant Antoni - CAIB

IBIZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha realizado su primera visita institucional a la isla de Ibiza y ha querido conocer de primera mano el funcionamiento y las necesidades de las oficinas del SOIB en la Isla.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria, la jornada ha comenzado en la oficina del SOIB de Sant Antoni de Portmany. A continuación, la consellera se ha desplazado hasta el municipio de Sant Josep de sa Talaia, donde ha visitado el nuevo local que en un futuro acogerá este servicio, actualmente en fase previa de reforma.

Cabrer ha visitado también la oficina de Santa Eulària y, finalmente, el centro del CETIS de Ibiza Vila, donde se concentran los servicios del SOIB y las instalaciones de la EBAP.

La visita ha concluido con una reunión de trabajo con el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, con quien Cabrer ha compartido impresiones y cuestiones relativas al empleo, la formación y la función pública en la isla.