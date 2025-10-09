Cabrer reivindica un mayor control migratorio pero critica que Extranjería no dé citas para la regularización

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante su comparecencia en el Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha pedido un "control de verdad" de la política migratoria y ha reprochado "no haya citas" para regularizarse en el servicio de Extranjería.

Así lo ha indicado la representante del Govern durante su comparecencia en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament, en la que ha sido interrogada sobre este tema.

Cabrer ha reconocido la existencia de un "mercado ilegal" de trabajo para estas personas indocumentadas pero ha recalcado que su departamento tiene inspecciones de trabajo programadas para abordar esta cuestión.

Incluso, ha apuntado a la existencia empresas "fraudulentas" que se dedicarían a traer a migrantes a España para el cobro de prestaciones por insuficiencia, algo que han "detectado" y que trabajan para combatir con la Policía Nacional.

Sin embargo, ha considerado que se trata de un "problema en origen" sobre el que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido en diferentes intervenciones públicas.

Cabrer ha aclarado que el Govern "no irá en contra" de los migrantes porque "no hay personas más vulnerables" que ellos, que incluso mueren durante el trayecto, un tema que ha calificado de "incuestionable" y del que "no habrá debate".

Por estos motivos, ha pedido "un poco de orden" para que estas personas "puedan contribuir, ser legales y tener un puesto de trabajo".

"Lo diré mil veces, en Extrajería no hay citas. O sea pueden entrar una multitud de personas pero eso sí, no se dan citas para regularizarles y estas personas tienen que comer", ha censurado.

No obstante, ha concretado que su postura es que las empresas no deberían contratar a las personas en situación irregular porque "hacen competencia desleal a las empresas cumplidoras" pero ha admitido que su contratación es "una realidad".

((Habrá ampliación))