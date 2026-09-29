Cabrer reivindica que el Pacto por la Sostenibilidad está "vivo" y esta "abierto a todo el mundo"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, preside una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social del Pacto por la Sostenibilidad. - CAIB - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha recalcado que el Pacto por la Sostenibilidad de Baleares está "vivo" y "abierto a todo el mundo".

Con estas palabras se ha pronunciado la representante del Govern en la interpelación presentada por el diputado del PSIB Llorenç Pou, para conocer el estado de esta foro de diálogo.

Cabrer ha recriminado a Pou que en la anterior legislatura ocupó la Dirección General de Modelo Económico, etapa en la que ha defendido que se produjo el "crecimiento turístico" y el "malestar social".

Por eso, ha censurado que en su mandato no planteara el decrecimiento turístico que ahora reivindica el PSIB. El Govern ha apuntado que ahora defiende que tiene que "poner límites" porque Baleares "no puede crecer en volumen" pero "sí en valor", para lo que tiene que "luchar" contra el modelo económico aplicado por Pou.

Asimismo, ha sostenido que en el pacto trabajan "decenas de entidades" que trabajan "semana tras semana" y para ello se ha hecho un análisis con "rigor".

Cabrer ha destacado que por este pacto han pasado algunas leyes como la de protección del litoral o el recién aprobado proyecto de ley agraria. Igualmente, se habrían debatido otras iniciativas como ayudas para la prevención de la siniestralidad laboral, para la contratación de personas con discapacidad o impulsar la desestacionalización.

Al mismo tiempo, ha destacado el decreto de contención turística que tiene una "importancia fundamental", al proponer un "crecimiento cero" de plazas turísticas y servir para "luchar contra la oferta ilegal".

En su turno de palabra, Pou ha censurado que el Govern "no dé explicaciones" sobre el funcionamiento de este Pacto por la Sostenibilidad en sede parlamentaria cuando es su "proyecto estrella".

Además, ha subrayado que el "pecado capital" de este foro ha sido que se cogiera "la bandera" del decrecimiento para después "abandonarla", por lo que ha señalado que el Govern se dedicara a "hacerse fotos" pero "medidas valientes, ni una".

En ese sentido, ha aseverado que el Ejecutivo autonómico no habría tratado ninguna ley turística o urbanística en la mesa, algo que ha puesto como causa de que las entidades sociales se fueran de la mesa porque pretendían "distraer la atención".

En cuanto al funcionamiento, ha advertido que no se formó ninguna mesa de debate sobre la vivienda y en la mesa de cultura y lengua no se contactara con la Obra Cultural Balear (OCB).

Pou ha reprobado que las medidas que se hayan discutido en esta mesa tengan que ver con la actividad "ordinaria" de un Govern pero no se debatan herramientas contra la saturación. Además, ha alegado que de las 140 entidades que acudieron al acto de presentación del pacto "solo quedan cuatro".

Por estos motivos, dos años y medio después de que se pusiera en marcha el pacto queda "una diagnosis" pero "no se hayan tomado medidas" contra la saturación turística.