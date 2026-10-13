Cabrer respeta la convocatoria de huelga y reivindica el diálogo social para mejorar el acceso a la vivienda

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda.
Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda. - ANANDA MANJÓN / EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 13 octubre 2026 13:13
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PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha mostrado su respeto por la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre y ha indicado que el Govern trabaja para mejorar el acceso a la vivienda y los salarios desde el diálogo social.

Esta ha sido la respuesta que ha dado a la pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, formulada este martes en el Pleno del Parlament, sobre si considera que está justificada la convocatoria del paro por parte de UGT y CCOO.

Cabrer le ha contestado que el derecho a la huelga está recogido en la Constitución bajo una serie de requisitos y, de momento, "desconocen los detalles", porque la convocatoria de huelga se presentará ante la autoridad laboral competente a nivel estatal.

Aún así, por lo que ha leído esta protesta estaría motivada por la dificultad de acceso a la vivienda y por reivindicaciones salariales, por lo que tras las políticas de vivienda de las dos últimas legislaturas del Gobierno central entienden el "malestar" pero corresponderá a los ciudadanos decidir si la secundan o no.

La representante del Govern ha puesto en valor el plan de choque del Govern en materia de vivienda, que tendría 10.000 viviendas en fase de planificación y 1.800 de carácter público en tramitación.

En cuanto al plano salarial, ha remarcado que Baleares es la comunidad donde "más han aumentado" de toda España y esto se habría hecho "gracias a la negociación colectiva". En ese sentido, ha recalcado que los sueldos habrían subido en Baleares por encima de la inflación.

Rodríguez ha censurado que esta huelga, a su juicio, se convoca "contra la oposición" y buscaría intentar "alterar la alternancia democrática".

El parlamentario ha preguntado retóricamente qué ha hecho UGT por la vivienda y ha puesto el ejemplo de una de sus sedes en Madrid, que habría alquilado a una cadena hotelera: "Una auténtica alternativa habitacional", ha ironizado.

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