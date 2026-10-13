Cabrer respeta la convocatoria de huelga y reivindica el diálogo social para mejorar el acceso a la vivienda

Numerosas personas sostienen una pancarta con el lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda. - ANANDA MANJÓN / EUROPA PRESS

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha mostrado su respeto por la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre y ha indicado que el Govern trabaja para mejorar el acceso a la vivienda y los salarios desde el diálogo social.

Esta ha sido la respuesta que ha dado a la pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez, formulada este martes en el Pleno del Parlament, sobre si considera que está justificada la convocatoria del paro por parte de UGT y CCOO.

Cabrer le ha contestado que el derecho a la huelga está recogido en la Constitución bajo una serie de requisitos y, de momento, "desconocen los detalles", porque la convocatoria de huelga se presentará ante la autoridad laboral competente a nivel estatal.

Aún así, por lo que ha leído esta protesta estaría motivada por la dificultad de acceso a la vivienda y por reivindicaciones salariales, por lo que tras las políticas de vivienda de las dos últimas legislaturas del Gobierno central entienden el "malestar" pero corresponderá a los ciudadanos decidir si la secundan o no.

La representante del Govern ha puesto en valor el plan de choque del Govern en materia de vivienda, que tendría 10.000 viviendas en fase de planificación y 1.800 de carácter público en tramitación.

En cuanto al plano salarial, ha remarcado que Baleares es la comunidad donde "más han aumentado" de toda España y esto se habría hecho "gracias a la negociación colectiva". En ese sentido, ha recalcado que los sueldos habrían subido en Baleares por encima de la inflación.

Rodríguez ha censurado que esta huelga, a su juicio, se convoca "contra la oposición" y buscaría intentar "alterar la alternancia democrática".

El parlamentario ha preguntado retóricamente qué ha hecho UGT por la vivienda y ha puesto el ejemplo de una de sus sedes en Madrid, que habría alquilado a una cadena hotelera: "Una auténtica alternativa habitacional", ha ironizado.