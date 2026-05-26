Cabrer sostiene que el Govern no mueve sus "líneas azules" y asegura que la atención en catalán está "garantizada"

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha defendido que el Govern no ha modificado sus "líneas azules" y ha reivindicado que la atención administrativa en catalán a los ciudadanos está "garantizada".

De esta manera ha respondido la representante del Ejecutivo a la pregunta formulada por la diputada del PSIB Amanda Fernández, sobre si el Govern ha modificado sus "líneas rojas" en materia lingüística.

Cabrer ha calificado el discurso de la parlamentaria socialista de "casposo" y de fomentar un debate que "no existe" en la calle, por lo que ha acusado el PSIB de estar "desubicado" y "solo".

Por eso, ha reivindicado que lo que quiere la gente es una administración que "funcione", que haya profesores, médicos y funcionarios para "resolver sus problemas".

"Para el Govern es irrenunciable que la ciudadanía pueda ser atendida en cualquiera de las dos lenguas. El Gobierno tiene un desastre en la Administración General del Estado y hace la bomba de humo, con la creación de un debate que no existe", ha aseverado.

Por su parte, Fernández le ha recriminado la puesta en marcha del "plan de segregación lingüística" dotado con 20 millones de euros, el posible "incumplimiento" de la ley de normalización lingüística, al permitir a entrada de profesores sin el requisito del catalán, mientras después el Govern se suma a cantar 'La Balanguera'.

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