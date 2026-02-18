Cabrer visita las obras de la futura oficina del SOIB en Sant Josep que durarán diez meses. - CAIB

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha visitado en Ibiza las obras de construcción de la futura oficina del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) en Sant Josep, una actuación que permitirá mejorar las condiciones de atención y ampliar la capacidad del servicio en la Isla.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, el SOIB presta servicio desde septiembre de 2010 en una oficina situada en Sant Antoni, con una superficie de 226 metros cuadrados y un coste mensual de alquiler de 2.865 euros.

La nueva sede, ubicada en Sant Josep, dispondrá de 588 metros cuadrados, más del doble de espacio, lo que facilitará una atención más adecuada a trabajadores y empresas y unas mejores condiciones para el personal.

El contrato de alquiler de las nuevas instalaciones fue formalizado en noviembre de 2022 por el anterior Govern y la renta actualizada para el año 2026 es de 7.770 euros mensuales. Dado que la firma del contrato se produjo con anterioridad al inicio efectivo de las obras, el SOIB ha negociado con la propiedad una carencia de seis meses en el pago de la renta con el objetivo de evitar el coste de un espacio aún no operativo. Esta medida representa un ahorro para la Comunidad Autónoma de 46.620 euros.

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de diez meses y un presupuesto de 878.676 euros.

El proyecto se ha financiado con fondos estatales del programa Renove del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la reforma de oficinas y de la Conferencia Sectorial de Empleo.